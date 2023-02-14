Полунин: может быть, и стоило попробовать в Америке, но особых возможностей не было
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Нападающий «Локомотива» Александр Полунин поделился мнением о возможности сыграть в Северной Америке. 25-летний хоккеист не принимал участия в драфтах Национальной хоккейной лиги.
«Не сыграл в Северной Америке? Спокойно отношусь к этому. Может быть, и стоило попробовать, но особых возможностей не было. Какие-то варианты были, но хотелось здесь больше себя показать. Конечно, в Северной Америке тоже присутствовало желание поиграть, но как есть, так есть. У меня ещё контракт с «Локомотивом» на следующий сезон», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, в нынешнем сезоне Полунин принял участие в 62 матчах, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.
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