Гашек обратился к главе Чешской ассоциации бокса, согласившемуся поддержать бойкот россиян
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Великий чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал слова президента Чешской боксёрской ассоциации Марека Шимака. Ранее глава ассоциации заявил, что его страна присоединится к бойкоту чемпионата мира по боксу, если до участия в нём допустят российских и белорусских спортсменов.
«Я благодарю Чешскую ассоциацию бокса и Марека Шимака. Это очень важный настрой в эти трудные дни. Другие ассоциации и соревнования обязательно последуют вашему примеру. Этот пример, который обязательно вдохновит других, поможет спасти множество жизней! Спасибо! Мы не сдадимся!» — говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Гашек выступил с идеей полного запрета на выступление на Олимпийских играх для российских спортсменов.
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