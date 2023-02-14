Гашек обратился к главе Чешской ассоциации бокса, согласившемуся поддержать бойкот россиян

Великий чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал слова президента Чешской боксёрской ассоциации Марека Шимака. Ранее глава ассоциации заявил, что его страна присоединится к бойкоту чемпионата мира по боксу, если до участия в нём допустят российских и белорусских спортсменов.

«Я благодарю Чешскую ассоциацию бокса и Марека Шимака. Это очень важный настрой в эти трудные дни. Другие ассоциации и соревнования обязательно последуют вашему примеру. Этот пример, который обязательно вдохновит других, поможет спасти множество жизней! Спасибо! Мы не сдадимся!» — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Гашек выступил с идеей полного запрета на выступление на Олимпийских играх для российских спортсменов.