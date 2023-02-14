«Вспышка. Тяжёлая неделька». The Athletic — о проблемах Кузьменко в «Ванкувере»

Журналисты The Athletic Харман Дайал и Томас Дрэнс прокомментировали ситуацию российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко.

«Минуты Андрея Кузьменко после прихода Токкета резко сократились, а на воскресной тренировке «Ванкувера» он оказался лишним.



В любом случае Кузьменко, похоже, на данный момент потерял своё место на фланге звена Петтерссона. Что особенно интересно, так это то, что сокращение времени Кузьменко при игре «5х5» после смены тренера был незамедлительным, но это стало особенно драматичным в последние пару матчей — или даже после того, как у Кузьменко не задалось во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент игровое время Кузьменко в большинстве остаётся стабильным с тех пор, как Токкет пришёл к рулю команды. Однако будет интересно посмотреть, продлится ли это. Уже в ключевых ситуациях в последних играх Бёзер переместился на место Кузьменко в первой спецбригаде «Ванкувера» в большинстве. Будет ли продолжаться эта тенденция?



На самом деле мы смотрим только на образец из двух-трёх матчей, в которых Токкет действительно ограничивал Кузьменко по количеству минут. Так что это, может быть, лишь короткая ситуация, вспышка. Тяжёлая неделька. Болезнь роста в рамках отношений, которые в долгосрочной перспективе окажутся плодотворными и помогут Кузьменко развить двустороннюю игру.



«Кэнакс» придётся надеяться, что именно к такому результату и приведёт эта история, учитывая их недавнее решение продлить на два года контракт с Кузьменко, что довольно точно соответствует условиям соглашения Токкета с клубом», — говорится в сообщении.