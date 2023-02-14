Кросби — о первом в карьере матч-штрафе: разве я могу сказать, что думаю на самом деле?

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал своё удаление до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (0:6). Нападающий получил удар от защитника «королей» Майки Андерсона и, подъехав к сопернику, вступил в словесную перепалку. Каждому за этот эпизод выписали по 10 минут штрафа. Кросби, не успокоившись, стал спорить с судьями, за что получил удаление до конца встречи. Оно стало первым в карьере канадца.

«Андерсон что-то говорил мне. Я не знаю, что он говорил, потому что мы находились далеко друг от друга. Я подъехал ближе, подобное нередко происходит во многих стычках. Если честно, я был шокирован тем, что меня удалили до конца матча. Я и представить не мог такого.



Давайте будем честны, разве я могу сказать, что думаю на самом деле?» — приводит слова Кросби CBC.

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