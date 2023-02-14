Сергей Гимаев высказался о давлении Билялетдинова на Знарка

Бывший российский хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев высказался о возможном давлении Зинэтулы Билялетдинова на бывшего главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

«Давление Билялетдинова? Я не думаю, что он давил на Знарка. Но все знали, что если что-то пойдёт не так, то есть Билялетдинов», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Олега Знарка казанский клуб в 36 матчах одержал 10 побед в основное время, пять — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов. Знарок пришёл в казанскую команду летом 2022 года, заключив соглашение на один сезон.

27 декабря 2022 года «Ак Барс» объявил о возвращении на пост главного тренера Билялетдинова. После 63 матчей казанский клуб набрал 83 очка и возглавляет турнирную таблицу Востока.