Терещенко назвал лучших игроков по итогам регулярки КХЛ

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко рассказал про лучших игроков по итогам регулярки КХЛ.

«Кто из игроков больше всех впечатлил в этом сезоне? В основном бросаются в глаза хоккеисты «Торпедо»: Алексей Кручинин, «праворукий» защитник Конюшков, которого взяли из Пензы. Также выделю Антона Бурдасова, Максима Шалунова, Илью Сафонова, Дмитрия Воронкова и Александра Радулова. Они все играют на своём уровне, но они так и должны играть, потому что они лидеры.

Кто из игроков разочаровал в этом сезоне? Не хочется об этом говорить, потому что у всех бывают разные ситуации. Давайте говорить о положительном. Прибавлять и работать надо всем, если они хотят играть на высоком уровне. Если остановишься, то уже завтра будешь никому не нужен», — сказал Терещенко Legalbet.

Напомним, первые матчи плей-офф КХЛ стартуют 1 марта 2023 года.