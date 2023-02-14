«В наших глазах КХЛ мертва». Финны гадают, поедут ли их хоккеисты в Россию за деньгами

В Финляндии переживают, что Россия сможет заманить их игроков в КХЛ в следующем сезоне. В издании Iltalehti вышло два материала с противоположными точками зрения. В одном финские хоккейные агенты рассказывают о полном отсутствии интереса к КХЛ – один игрок даже отказался от зарплаты в $ 1,2 млн. В другом журналист негодует, что отношение к России, наоборот, начинает потихоньку меняться.

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«Ни один игрок не выразил желания ехать в КХЛ»

«КХЛ и дальше будут нужны легионеры. Западных игроков они могут заманить только деньгами. Предложений оттуда стало больше. Не знаю, что думают игроки. Может, кто-то, чья карьера в сборной уже окончена, и согласится туда поехать. Но я не верю в существенный рост финского представительства в КХЛ. Даже если будут предлагать большую зарплату. Каждый сам может прикинуть, каким будет курс рубля в следующем сезоне. И как можно будет вывести деньги из России в Финляндию в этой ситуации. Не думаю, что много банков взаимодействуют друг с другом. У нас интересовались североамериканскими игроками, не финнами. Руководители русских клубов понимают отношение финских игроков к этому вопросу», — рассказывает агент Симо Нииранен.

Другой агент на условиях анонимности сообщил: «Наш представитель в России недавно спросил, есть ли у наших клиентов интерес к КХЛ на следующий сезон. Ни один игрок не выразил желания туда ехать в нынешней ситуации. Не думаю, что они начнут предлагать огромные деньги середнячкам. КХЛ никогда не были интересны средние игроки. Не думаю, что в следующем сезоне туда поедет много финнов».

«КХЛ в глазах финнов мертва»

В том же ключе в последнее время высказались и бывшие финские кахаэловцы с именем. Лучший бомбардир в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ Теэму Хартикайнен долгое время был одним из символов Уфы, но весной уехали посреди плей-офф, а сейчас наслаждается игрой в Швейцарии. Он тепло отзывается о бывшей команде, сетует, что его карьера в Уфе закончилась не самым красивым образом, но отмечает, что моральные принципы и соображения безопасности не позволили ему дальше оставаться в России.

Теэму Хартикайнен Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Моё качество жизни заметно улучшилось – нет долгих выездов, и я могу проводить больше времени с семьёй. Психологически намного проще, когда ты никуда вечно не едешь, а по большей части находишься дома. В России мы жили в городе, поблизости не было природы. И везде меня возил водитель, а тут я даже на машине редко езжу, в основном на электровелосипеде.

В России многие не согласны с происходящим в стране. Не всех русских надо грести под одну гребёнку с теми, кто у них принимает решения. Мне, прожившему годы в стране, тяжело обвинять каждого русского. Например, мои бывшие партнёры не имеют отношения к спецоперации. Это не их решение. У меня остались там друзья, с которыми я поддерживаю связь.

Скажем так, если бы я находился в России, то не стал бы высказывать своё мнение. Конечно, это решение каждого, но страх, безусловно, играет свою роль.

Мой отъезд? Самое сложное в том, что ты не знаешь, что будет завтра. Воздушное пространство было закрыто, ходили слухи, что скоро закроют границы. Я обменивался информацией с финскими предпринимателями. Когда они стали вывозить своих сотрудников, я понял, что пора уезжать. Я хотел бы доиграть свой контракт, но потом начал думать о собственной безопасности и, конечно же, о моральной стороне. Вот тогда я и решил уйти. С Уфой всё прошло хорошо, мы подписали бумаги, и на этом выплаты зарплаты прекратились, как и должно было быть.

Две недели после начала операции были лихорадочными, ты не знал, что будет дальше. Было приятно оказаться с семьёй в безопасности [в Финляндии]. Но остался неприятный осадок от того, что моя карьера в КХЛ закончилась именно так», — рассказал Хартикайнен в интервью Ilta Sanomat.

Ярно Коскиранта (слева) с Кубком Гагарина Фото: ska.ru

Ещё дальше пошёл обладатель Кубка Гагарина Ярно Коскиранта, уехавший на родину ещё в 2020 году. Он говорит, что чемпионство со СКА – лучшее момент в его карьере, но отмечает, что сейчас наша лига в глазах финнов мертва.

«В глазах финнов КХЛ мертва, это очевидно. В то время мы были наивны и не понимали, к чему всё ведёт. Руководители государства, конечно, тоже этого не видели. Конечно, все пытаются найти способ прекратить конфликт, но это ужасная ситуация.

Лучшее воспоминание в карьере – чемпионство в КХЛ, тогда и я, и вся команда очень хорошо играли. Ещё одно отличное воспоминание – серебро чемпионата мира — 2016. У нас была великолепная команда, пусть мы и стали тогда вторыми», — рассказал Коскиранта в интервью Helsingin Sanomat.

«Годик-другой в России, и ты обеспечен до конца жизни. Тяжело от такого отказаться»

Несмотря на такую категоричную позицию игроков и агентов, журналист Iltalehti Тимо Куннари возмущается, что спортивный мир потихоньку начинает поворачиваться к России лицом. И в этой ситуации кто-то из финнов может погнаться за длинным рублём в КХЛ.

«В разгар всего ужаса КХЛ – часть русской государственной машины пропаганды – работает на полных парах. Сирены гудят, сетки шевелятся, люди идут на трибуны. Пиво и водка текут ручьём. Конечно, интерес финских и западных игроков к КХЛ рухнул ещё прошлой весной, когда многие покинули свои клубы. КХЛ с Россией, Беларусью и Казахстаном сжалась до внутренней клоунской лиги. Эти страны ещё играют «серьёзные» турниры сборных друг с другом, потому что к турнирам ИИХФ Россия и Беларусь теперь не имеют отношения. По какой-то причине в этих турнирах участвует и команда «Куньлунь» из Китая.

В этом сезоне 75% игроков КХЛ – русские. Ещё несколько десятков белорусов, это многое говорит о «международности» всей лиги. Только один финн сейчас играет в КХЛ – решение Теэму Пулккинена вернуться в Россию после начала конфликта было глупым. Конечно, единственной причиной были деньги.

Клубы КХЛ ищут западных игроков на следующий сезон и предлагают большие контракты. В финской лиге есть, наверное, несколько игроков, которым предлагали зарплату до $ 1 млн чистыми. Один менеджер рассказал, что уже в этом сезоне в КХЛ приглашали игроков, на которых раньше бы там и не смотрели или давали только минимальную зарплату. Те же самые игроки в этом сезоне получали с востока предложения в три-четыре раза больше. Это показывает, как сильно КХЛ нуждается в игроках с запада, даже в разгар русского патриотизма.

В следующие месяцы мы увидим, сколько финнов возьмут деньги из КХЛ. Должно быть тяжело отказаться от сотен тысяч евро, особенно молодым игрокам. Годик-другой в России, и ты будешь обеспечен деньгами до конца жизни. Заманчивая ситуация для многих, не только для хоккеистов. Финские хоккеисты тоже могут отправиться в Россию. И тренеры. Ставлю на то, что в КХЛ в следующем году будет три-четыре финна. Буду рад ошибиться.

МОК поддерживает атлетов, собирающихся уехать в Россию. Организация собирается допустить русских спортсменов до участия в Олимпиаде. Позицию МОК поддержали и в ООН. Уму непостижимо, но спортивный мир начал проявлять больше снисходительности к России и русским. Я по-прежнему верю, что финны разумны в этом вопросе и не поедут туда, пока идёт конфликт», — написал Куннари.