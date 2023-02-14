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КХЛ вынесет «Автомобилисту» предупреждение за поведение Да Косты

КХЛ вынесет «Автомобилисту» предупреждение за поведение Да Косты
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Континентальная хоккейная лига вынесет екатеринбургскому «Автомобилисту» предупреждение за поведение французского нападающего команды Стефана Да Косты в матче с хабаровским «Амуром» (2:3), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Лига вынесет предупреждение хоккейному клубу «Автомобилист» за инцидент с участием нападающего Стефана Да Косты во время матча Фонбет-КХЛ «Амур» — «Автомобилист», прошедшего 14 февраля 2023 года», — сообщает пресс-служба.

Напомним, французский нападающий нецензурно выругался на оператора матча и толкнул его. Причиной конфликта стал эпизод в третьем периоде, когда оператор близко подъехал к скамейке клуба из Екатеринбурга. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Автомобилист» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 16 февраля.

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