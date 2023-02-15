«Вашингтон» без Александра Овечкина дома проиграл «Каролине»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.



На 16-й минуте матча Брент Бёрнс открыл счёт голам. Джордан Стаал и Джордан Мартинук отдали по одной голевой передаче. На 20-й минуте игры Ти Джей Оши сравнял счёт. Джо Снивли, которого вызывали из АХЛ вместо российского нападающего Александра Овечкина, отдал голевой пас.



На 23-й минуте гости вышли вновь вперёд после гола Пола Штястны. Кэлвин де Хаан и Стефан Ноэсен ассистировали ему. На 27-й минуте Снивли забил и сам. Тревор ван Римсдайк отдал ему голевой пас. Но на 32-й минуте Ноэсен решил исход матча. Брэди Шей и Теуво Терявяйнен отдали по одной голевой передаче.



Овечкин пропустил этот матч по семейным обстоятельствам.