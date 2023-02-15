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«Вашингтон» без Александра Овечкина дома проиграл «Каролине»

«Вашингтон» без Александра Овечкина дома проиграл «Каролине»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

На 16-й минуте матча Брент Бёрнс открыл счёт голам. Джордан Стаал и Джордан Мартинук отдали по одной голевой передаче. На 20-й минуте игры Ти Джей Оши сравнял счёт. Джо Снивли, которого вызывали из АХЛ вместо российского нападающего Александра Овечкина, отдал голевой пас.

На 23-й минуте гости вышли вновь вперёд после гола Пола Штястны. Кэлвин де Хаан и Стефан Ноэсен ассистировали ему. На 27-й минуте Снивли забил и сам. Тревор ван Римсдайк отдал ему голевой пас. Но на 32-й минуте Ноэсен решил исход матча. Брэди Шей и Теуво Терявяйнен отдали по одной голевой передаче.

Овечкин пропустил этот матч по семейным обстоятельствам.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Стаал, Мартинук) – 15:00 (5x5)   1:1 Оши (Снивли, Орлов) – 19:02 (5x5)   1:2 Штястны (де Хаан, Ноэсен) – 22:33 (5x5)   2:2 Снивли (ван Римсдайк) – 26:23 (5x5)   2:3 Ноэсен (Шей, Терявяйнен) – 31:38 (5x4)
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