Три передачи Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Сан-Хосе» в гостях

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Все голы гостей в матче оформило одно звено. Три результативные передачи на счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Дублем отметился его партнёр по звену Джейк Гюнцель. Форвард гостей Рикард Ракелл забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными баллами не отметился.

«Питтсбург» реабилитировался за разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» в прошлом матче со счётом 6:0. «Пингвины» закончили выездное турне по Калифорнии и 18 февраля сыграют с «Айлендерс».