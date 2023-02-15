Три передачи Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Сан-Хосе» в гостях
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.
Все голы гостей в матче оформило одно звено. Три результативные передачи на счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Дублем отметился его партнёр по звену Джейк Гюнцель. Форвард гостей Рикард Ракелл забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными баллами не отметился.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Питри, Кросби) – 05:52 (5x5) 0:2 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 31:33 (5x5) 1:2 Майер – 55:57 (5x5) 1:3 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 59:22 (en)
«Питтсбург» реабилитировался за разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» в прошлом матче со счётом 6:0. «Пингвины» закончили выездное турне по Калифорнии и 18 февраля сыграют с «Айлендерс».
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