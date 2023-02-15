Минское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Барыс»

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
В первом периоде команды голов не забили.
В начале второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Райан Спунер. Через 10 минут преимущество гостей удвоил Ник Меркли. На 13-й минуте периода счёт 3:0 сделал Роман Горбунов с передачи Райана Спунера. На 16-й минуте второго периода размочил счёт Никита Михайлис с передачи Михаила Рахманова.
На третьей минуте третьего периода сократил отставание до минимума Линден Вей с передач Нельсона Ножье и Аркадия Шестакова. На 11-й минуте периода четвёртую шайбу гостей забросил Райан Спунер с передачи Марка Барберио. Окончательный счёт установил Роман Горбунов, забив в пустые ворота.
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