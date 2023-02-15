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Минское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Барыс»

Минское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Барыс»
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Райан Спунер. Через 10 минут преимущество гостей удвоил Ник Меркли. На 13-й минуте периода счёт 3:0 сделал Роман Горбунов с передачи Райана Спунера. На 16-й минуте второго периода размочил счёт Никита Михайлис с передачи Михаила Рахманова.

На третьей минуте третьего периода сократил отставание до минимума Линден Вей с передач Нельсона Ножье и Аркадия Шестакова. На 11-й минуте периода четвёртую шайбу гостей забросил Райан Спунер с передачи Марка Барберио. Окончательный счёт установил Роман Горбунов, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Спунер – 21:41 (5x4)   0:2 Меркли – 31:17 (5x5)   0:3 Горбунов (Спунер) – 32:52 (5x3)   1:3 Михайлис (Рахманов) – 35:00 (5x5)   2:3 Вей (Ножье, Шестаков) – 42:01 (5x4)   2:4 Спунер (Барберио) – 50:57 (5x5)   2:5 Горбунов (Алистров) – 58:11 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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