«Руки отрубить кому-нибудь, да и всё». Кравец о том, как изменить игру во вторых периодах

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:3) и оценил игру омичей во вторых периодах.

«Какую можно дать оценку? Сегодня мы так, как планировали, играли первые десять минут и смену «6х5». Вроде ничего не давит, команда попала в плей-офф — нужно выходить и игрой доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Но вообще, к сожалению, после десяти минут мы решили поиграть в свой какой-то хоккей, стали терять шайбу в своей зоне. Естественно, соперник стал создавать моменты и в конечном итоге их использовал. Одного гола мало. Невозможно каждую игру отыгрываться — нужно когда-то забивать первыми. Многого не скажешь — плохая игра и закономерный результат.



Чего не хватает, чтобы успешно завершить регулярку? Нужно, чтобы было желание у всех игроков, чтобы не было кислых лиц, чтобы все тренировки происходили с хорошей энергией и движением, чтобы всё это переносилось на игру. Просто так ничего не бывает.



Что сделать, чтобы «Авангард» решил проблемы при игре во втором периоде? Наверное, руки отрубить кому-нибудь да и всё. Что делать с этим моментом? Люди играют по двадцать лет. Чистая внутрення сосредоточенность, фокус и концентрация — самое главное. Меньше ныть, а больше работать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.