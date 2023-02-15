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«Барыс» стал первым клубом Востока, потерявшим шансы на выход в плей-офф

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

После победы «Нефтехимика» над «Металлургом» в Магнитогорске (4:2) астанинский клуб стал первым на Востоке, потерявшим шансы на выход в плей-офф, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» с 59 очками после 64 сыгранных встреч занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ казахстанский клуб сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 18 февраля в 17:00 мск.

Ранее президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на открытое письмо болельщиков, которые возмущены действиями руководства астанинского клуба и недовольны удручающими результатами команды в нынешнем сезоне КХЛ.