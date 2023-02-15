«Барыс» стал первым клубом Востока, потерявшим шансы на выход в плей-офф

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
После победы «Нефтехимика» над «Металлургом» в Магнитогорске (4:2) астанинский клуб стал первым на Востоке, потерявшим шансы на выход в плей-офф, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» с 59 очками после 64 сыгранных встреч занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ казахстанский клуб сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 18 февраля в 17:00 мск.
Ранее президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на открытое письмо болельщиков, которые возмущены действиями руководства астанинского клуба и недовольны удручающими результатами команды в нынешнем сезоне КХЛ.
- 15 февраля 2023
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:40
-
18:35
-
18:21
-
18:06
-
17:42
-
17:18
-
17:00
-
16:38
-
16:27
-
16:11
-
15:52
-
15:25
-
15:00
-
14:46
-
14:20