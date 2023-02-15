«Нельзя так играть на своей арене». Защитник «Авангарда» — о поражении от «Салавата»

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) и рассказал об акции в поддержку Родиона Амирова.



«Первый период, в принципе, хорошо играли, а во втором периоде у нас какая-то плохая тенденция идёт. Будем работать над этим компонентом, хотя бы игру в своей зоне надо улучшать. Нельзя так играть на своей арене.



Конечно, акция в поддержку Родиона Амирова была очень правильной вещью. Мы одна большая хоккейная семья, я сам с Родей играл, он отличный парень, и мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, он скоро поправится и снова будет играть в свою любимую игру. Шарипзянова ещё не успели поздравить с рождением дочери, не отошли ещё от игры. Но сейчас обязательно каждый напишет добрые слова ему, пожелания здоровья маме, дочке. Ждём Дамира обратно в команду.



Не хватило эмоций сегодня? Тяжело, конечно, когда игры через день идут. Но у нас и отдыха достаточно, после матчей всегда просто восстановительные мероприятия. Так что не могу сказать, что где-то закисли. Надо доставать из себя всё в любом случае.



В чём проблемы у «Авангарда» с «Салаватом»? Да просто это очень хорошая команда. Они играют от обороны, может, сегодня не хватило везения в завершении моментов», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.