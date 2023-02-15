Нападающий «Локомотива» Шалунов установил новый клубный рекорд по голам за одну регулярку
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В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив».
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко. Для Шалунова этот гол стал 28-м в сезоне. По этому показателю Максим превзошёл достижение Андрея Коваленко, на счету которого было 27 голов в сезоне-2001/2002, и стал рекордсменом клуба по голам за одну регулярку, сообщает пресс-служба КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.
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