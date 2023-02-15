Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Локомотива» Шалунов установил новый клубный рекорд по голам за одну регулярку

Нападающий «Локомотива» Шалунов установил новый клубный рекорд по голам за одну регулярку
Комментарии

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив».

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко. Для Шалунова этот гол стал 28-м в сезоне. По этому показателю Максим превзошёл достижение Андрея Коваленко, на счету которого было 27 голов в сезоне-2001/2002, и стал рекордсменом клуба по голам за одну регулярку, сообщает пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.

Самые восточные команды страны на пороге рекорда. Как меняются расклады перед плей-офф КХЛ Самые восточные команды страны на пороге рекорда. Как меняются расклады перед плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023