СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента

После победы «Локомотива» над ЦСКА санкт-петербургский СКА стал недосягаем для конкурентов и выиграл Кубок Континента, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Для СКА это третий Кубок Континента в истории КХЛ. Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат шесть раз. Санкт-петербургские армейцы гарантировали преимущество своего льда на весь Кубок Гагарина.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА сыграет с новосибирской «Сибирью» 16 февраля в 19:30 мск.

Напомним, в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:1 одержали гости.