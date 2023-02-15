СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента
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После победы «Локомотива» над ЦСКА санкт-петербургский СКА стал недосягаем для конкурентов и выиграл Кубок Континента, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Для СКА это третий Кубок Континента в истории КХЛ. Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат шесть раз. Санкт-петербургские армейцы гарантировали преимущество своего льда на весь Кубок Гагарина.
В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА сыграет с новосибирской «Сибирью» 16 февраля в 19:30 мск.
Напомним, в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
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