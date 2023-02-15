Юрий Новиков: желаю Овечкину мужества, это очень сильный удар

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, у которого скончался отец Михаил.

«Это потеря для всего хоккейного мира. Потеря близкого человека, отца, – это трагедия в любой семье. Мы знаем, с каким уважением Овечкин относился к своим родителям. Думаю, что переживают все. Овечкин – наше знамя в мировом хоккее и спорте. Главное – это не то, сколько он забьёт. Я всегда подчёркивал его важность как личности, как ориентира для тысяч ребят по всему миру, которые занимаются хоккеем. Важно, чтобы они знали, что у нас есть такая звезда, и чтобы они хотели быть на него похожими.



Вклад Александра бесценен. И речь не об очках, голах и секундах. То, что он сделал для нашей страны, всего мирового сообщества и хоккея… Я не знаю, с кем его можно сравнить. Все приняли это известие с большой скорбью. Все мы желаем Саше пережить и вытерпеть это всё, вернуться в хоккей и снова радовать болельщиков всего мира. Желаю ему мужества, чтобы он играл в хоккей как можно дольше. Саша очень нужен мировому хоккею. Хоккей – это огромная пирамида из миллионов людей, где каждый играет свою роль.



У Овечкина сейчас очень важный этап. Ему обязательно нужно этим переболеть и вернуться на свой уровень. Это очень сильный удар. Овечкин не принадлежит сегодня себе. Он принадлежит всему хоккейному миру. А это миллионы болельщиков, которые переживают за него. Очень важно, с каким настроением он вернётся в команду. Жизнь продолжается, «Вашингтон» сражается. Овечкин должен быть ещё яростнее. Это единственный путь переболеть это всё. Мы скорбим, но что поделаешь? Всем здоровья, терпения и миролюбия. Есть вещи, которые важнее спорта», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила, а сегодня стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Новость по теме Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина