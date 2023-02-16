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Гимаев: если бы был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой клуб

Гимаев: если бы был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой клуб
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Бывший российский хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев рассказал о ситуации в «Спартаке».

«У «Спартака» и у «Сочи» две отставки за сезон. Если брать игроков, вокруг которых можно строить команду, это Хохлачёв и Цыплаков.

В команде очень нехорошая атмосфера. Игроки в лиге между собой общаются. Если бы у меня был выбор пойти в «Спартак» или другую команду, я бы выбрал другой вариант. Как только это изменится, «Спартак» сможет подписывать хороших игроков. Сейчас это не так.

Знаю, что переговоры ведутся, не буду говорить с кем, меня попросили. Но это достаточно серьёзный специалист. Возможно, будут под него строить команду», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

Красно-белые набрали 60 очков после 63 матчей и занимают девятое место в турнирной таблице Запада.

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