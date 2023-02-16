Гимаев: стадион «Сибири» — самый шумный с самой тёплой поддержкой

Бывший российский хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев рассказал об атмосфере на стадионе новосибирской «Сибири».

«Эту атмосферу я прочувствовал ещё раньше, когда играли против «Сибири». Такой шумной арены я не слышал. Мне кажется, что до сих пор это самая шумная арена с самой тёплой поддержкой. У многих команд отличные болельщики — у Уфы, у «Адмирала», но у «Сибири» это всё же что-то особенное. Важно, что болельщики «Сибири» всегда на стороне команды. Даже во время серии поражений они были с нами до конца. Невероятные болельщики. Когда стадион начинает скандировать, ты забываешь про боль, про усталость, ты не думаешь, что тебе может прилететь шайбой, забываешь обо всём — и только вперёд», — приводит слова Гимаева сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Востока, имея в активе 79 очков.