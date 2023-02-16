Никита Гусев вернулся в состав СКА, форвард не играл с 30 января
Поделиться
Санкт-петербургский СКА представил состав на матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью».
В состав армейцев вернулся нападающий Никита Гусев, который не играл с 30 января 2023 года. 30-летний хоккеист сыграет в первом звене с Василием Глотовым и Дмитрием Яшкиным.
В текущем регулярном сезоне КХЛ Гусев за армейцев провёл 33 матча, в которых забросил 20 голов и отдал 22 результативные передачи. С 42 очками Никита — четвёртый бомбардир СКА.
Санкт-петербургский СКА выиграл Кубок Континента и до конца регулярки уже не покинет первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Востока, имея в активе 79 очков.
Новость по теме«Сибирь» на матч со СКА оставила в запасе трёх ведущих форвардов
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
18:38
-
18:20
-
18:10
-
17:59
-
17:34
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:37
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:50
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:56
-
12:44
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:30
-
09:12
Партнерский контент