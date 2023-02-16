Никита Гусев вернулся в состав СКА, форвард не играл с 30 января

Санкт-петербургский СКА представил состав на матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью».

В состав армейцев вернулся нападающий Никита Гусев, который не играл с 30 января 2023 года. 30-летний хоккеист сыграет в первом звене с Василием Глотовым и Дмитрием Яшкиным.

В текущем регулярном сезоне КХЛ Гусев за армейцев провёл 33 матча, в которых забросил 20 голов и отдал 22 результативные передачи. С 42 очками Никита — четвёртый бомбардир СКА.

Санкт-петербургский СКА выиграл Кубок Континента и до конца регулярки уже не покинет первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Востока, имея в активе 79 очков.