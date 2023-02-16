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«Витязь» в пятый раз в сезоне обыграл «Куньлунь», Руа набрал два очка

«Витязь» в пятый раз в сезоне обыграл «Куньлунь», Руа набрал два очка
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В Балашихе на «Арене имени Юрия Ляпкина» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Кара с передачи Кирилла Рассказова. На 18-й минуте восстановил равенство в счёте Джек Родевальд с передачи Германа Точилкина.

На четвёртой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Старков с передач Жереми Руа и Алексея Волгина.

На второй минуте третьего периода третью шайбу в ворота гостей забросил Тайлер Граовац с передач Дэниэля Буцаева и Владислава Валенцова. На восьмой минуте счёт 4:1 сделал Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Степана Старкова. Спустя минуту довёл счёт до крупного Александр Яремчук с передач Ивана Ежова и Ярослава Бусыгина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Кара (Рассказов) – 10:39 (5x5)   1:1 Родевальд (Точилкин) – 17:51 (5x5)   2:1 Старков (Руа, Волгин) – 23:57 (5x5)   3:1 Граовац (Буцаев, Валенцов) – 41:26 (5x5)   4:1 Уилсон (Руа, Старков) – 47:44 (5x4)   5:1 Яремчук (Ежов, Бусыгин) – 49:29 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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