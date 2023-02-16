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«Витязь» в пятый раз в сезоне обыграл «Куньлунь», Руа набрал два очка

В Балашихе на «Арене имени Юрия Ляпкина» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Кара с передачи Кирилла Рассказова. На 18-й минуте восстановил равенство в счёте Джек Родевальд с передачи Германа Точилкина.

На четвёртой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Старков с передач Жереми Руа и Алексея Волгина.

На второй минуте третьего периода третью шайбу в ворота гостей забросил Тайлер Граовац с передач Дэниэля Буцаева и Владислава Валенцова. На восьмой минуте счёт 4:1 сделал Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Степана Старкова. Спустя минуту довёл счёт до крупного Александр Яремчук с передач Ивана Ежова и Ярослава Бусыгина.

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