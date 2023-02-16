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Нападающий «Спартака» Талалуев забросил московскому «Динамо» в «теннисном» стиле

Нападающий «Спартака» Талалуев забросил московскому «Динамо» в «теннисном» стиле
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.

Победный гол у красно-белых забил нападающий Илья Талалуев. В конце третьего периода в «теннисном» стиле он забросил шайбу после отскока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Талалуев до этого матча провёл 55 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+8».

В следующей игре регулярного сезона-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги «Спартак» примет дома череповецкую «Северсталь» 18 февраля.

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