Грег Айрленд — о мотивации «Куньлуня»: мы наигрываем сборную Китая

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд подвёл итог матча с «Витязем» (1:5) и рассказал о мотивации клуба на остаток сезона. Пекинская команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.
«Третий период изменил исход матча, он был абсолютно другим по сравнению с первым и вторым периодами. Казалось, что во втором периоде мы неплохо играли. Непросто выиграть матч, когда ты много удаляешься, а сам играешь в большинстве один раз. Для соперника эти минуты в большинстве были достаточно простыми, их нападающие проводили атаки, а защищаться было не нужно. Поэтому им было проще играть. Нельзя допускать такие моменты, когда играешь с серьёзным соперником. Забитые в наши ворота голы сегодня — это следствие огромных ошибок, вроде того, что мы не выбросили шайбу из зоны, когда была такая возможность. Это череда ошибок, над которыми нужно работать. Может, эти ошибки и небольшие, но достаточно серьёзные. Мы не защищали среднюю зону должным образом.
Наша мотивация сейчас заключается в нескольких компонентах. Мы наигрываем сборную Китая, которая совсем скоро сыграет на чемпионате мира (в Первом дивизионе — Прим. «Чемпионата»). И мы продолжаем работу над теми вещами, которыми начали заниматься на старте сезона. Мы сделали большой шаг вперёд, пусть в последние несколько матчей так и не кажется. Продолжаем работать над формированием команды, рабочей этикой и системой», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.
«Куньлунь Ред Стар» с 48 результативными баллами находится на 10 месте в турнирной таблице Запада.
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