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Новым главой ассоциации игроков НХЛ стал бывший министр труда США

Новым главой ассоциации игроков НХЛ стал бывший министр труда США
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) на своём официальном сайте объявила, что бывший министр труда США Мартин Уолш стал новым главой.

Отмечается, что Уолш приступит к свои новым обязанностям с середины марта 2023 года.

«Для меня большая честь быть избранным исполнительным директором НХЛПА. Принимая это предложение, я обязуюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы защищать интересы игроков. Речь идёт о людях, которым мы служим. Поэтому я с нетерпением жду совместной работы с игроками и персоналом НХЛА, чтобы сделать организацию лучшей и наиболее эффективной», — сказал Уолш.

74-летний Дональд Фер, занимающий этот пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.

55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушёл в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.

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