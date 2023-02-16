Новым главой ассоциации игроков НХЛ стал бывший министр труда США

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) на своём официальном сайте объявила, что бывший министр труда США Мартин Уолш стал новым главой.

Отмечается, что Уолш приступит к свои новым обязанностям с середины марта 2023 года.

«Для меня большая честь быть избранным исполнительным директором НХЛПА. Принимая это предложение, я обязуюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы защищать интересы игроков. Речь идёт о людях, которым мы служим. Поэтому я с нетерпением жду совместной работы с игроками и персоналом НХЛА, чтобы сделать организацию лучшей и наиболее эффективной», — сказал Уолш.

74-летний Дональд Фер, занимающий этот пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.

55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушёл в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.