В «Рейнджерс» сообщили, что хотят получить от обмена Виталия Кравцова

Журналист NY Post Ларри Брукс со ссылкой на генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Друри сообщил, что «синерубашчники» рассчитывают получить за российского нападающего Виталия Кравцова выбор во втором раунде драфта.
Напомним, ранее Кравцов запросил обмен в другой клуб. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что россиянин не проходит в первые три звена. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть (3+3) очков.
Напомним, Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон нападающий провёл в КХЛ, выступая за «Трактор». В 19 матчах регулярного сезона форвард отметился 13 (6+7) очками. В плей-офф на счету Кравцова 15 матчей и 10 (7+3) очков.
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