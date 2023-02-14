Конец странным отношениям? Российский хоккеист устал мучиться в Нью-Йорке и просит обмен

Отношения Виталия Кравцова с «Рейнджерс» в этом году смотрятся как бесконечный несмешной ситком. У форварда в этом году куда меньше очков, чем травм, попаданий в запас и вопросов журналистов о Кравцове. Вполне возможно, сейчас этот сериал завершается: с разницей в два дня стало известно о готовности клуба обменять нападающего и о желании самого Кравцова покинуть Нью-Йорк.

Ещё перед сезоном казалось, что Кравцов сменит клуб весной. «Рейнджерс» тогда назывались основными кандидатами на Патрика Кейна, и было бы логичным представить в потенциальном «пакете», который уехал бы в Чикаго, нашего форварда, занимающего ту же позицию. Однако «Рейнджерс», судя по всему, свой самый крупный обмен этого месяца уже провели.

За 28 игр этого сезона Виталий набрал только шесть (3+3) очков. Нельзя сказать, что он получал плохих партнёров: большую часть из этих 28 игр Кравцов провёл в звене с Артемием Панариным. Сочетание Панарин — Трочек — Кравцов имеет 120 минут игрового времени в сезоне и при этом демонстрирует отрицательную разницу как ожидаемых голов, так и реальных. Для сравнения: процент xG звена Трочека с Кравцовым на фланге — 44%, с Алекси Лафренье — 51%.

Виталий Кравцов в «Рейнджерс» Фото: AP Photo/ТАСС

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан каждый раз находит новые причины, чтобы объяснить попадание Кравцова в запас. В декабре тренер перевёл во второе звено чекера Баркли Гудроу, сказав: «Мне нравится Гудроу. Он показывает отличный хоккей на протяжении всего сезона. Ничего не имею против Крави. Просто мне нравится состав команды прямо сейчас».



В концовке января Галлан был уже гораздо более конкретен в своих претензиях к игроку: «Кравцов не создан для игры в четвёртом звене. Он создан, чтобы играть в топ-9. Он в порядке. Я бы хотел, чтобы он больше забивал, чтобы завершал больше эпизодов форчеком и делал такого рода вещи. Его по-прежнему слишком легко отодвигают от шайбы».

После новости о запросе игрока на обмен главный тренер сказал примерно то, что и три недели назад: «Сейчас он не входит в нашу девятку лучших форвардов и не собирается быть игроком четвёртого звена. Он нравится нам, он нравится лично мне. Крави прошёл длинный путь в этом году. Я составляю нашу девятку нападающих. Сейчас он не один из них».



За этот сезон никуда не делась большая проблема Кравцова, о которой говорилось давно — для своих габаритов форвард далеко не всегда выигрывает единоборства. Он очень часто становится объектом ярких силовых на грани — в начале сезона его травмировал Виктор Хедман, а в концовке календарного 2022-го как-то совсем играючи уложил Дмитрий Орлов. В НХЛ такое непозволительно, а тем более непозволительно это в системе Галлана. По оценкам нью-йоркских журналистов, этот вариант «Рейнджерс» — самый прямолинейный и силовой за десять лет после ухода из клуба Джона Тортореллы.

Тем не менее огромные вопросы существуют к системе развития «Рейнджерс». Посмотрим на игроков, задрафтованных в первом раунде. Лафренье и Каапо Какко до сих пор, несмотря на невероятный пиар и несомненный талант, не вышли хотя бы на уровень 50 очков за сезон (в этом году оба пока идут на 40 с небольшим). Задрафтованный в 2017-м под седьмым номером Лиас Андерссон ушёл из команды со скандалом, отказавшись приезжать в тренировочный лагерь «Рейнджерс». Филип Хитил только на пятый сезон в лиге стал демонстрировать ожидаемый уровень.



Из этого ряда выделяются разве что защитники, но К’Андре Миллер провёл два года в NCAA, как и Адам Фокс, клубом не задрафтованный, но раскрывшийся. Либо в Нью-Йорке не умеют высоко выбирать, либо не умеют доводить игроков до основы — оба вывода одинаково неутешительны. В общем, проблема здесь не только в Кравцове.



Сейчас снова пишут о том, что Кравцову надо отправляться в «Трактор» и набираться опыта в команде Анвара Гатиятулина. Однако это будет то, что сейчас модно называть пошлым термином «зона комфорта». У Виталия было достаточно времени в Челябинске, чтобы прокачать свою физическую составляющую на уровне КХЛ, где гораздо меньше силовой игры, однако и здесь он нередко попадал под жёсткие хиты.

Виталий Кравцов в «Рейнджерс» Фото: AP Photo/ТАСС

Конечно, если Кравцов больше не хочет попытать сил в НХЛ — нет проблем, дома игрока всегда ждут с радостью, но вряд ли после очередного отъезда менеджеры будут ждать Кравцова. Если же Виталий ещё хочет задержаться в Северной Америке, то надо цепляться за любой другой вариант, если он появится. Для клубов в перестройке Кравцов — замечательный вариант: его обменная цена сейчас на минимуме, форвард занимает только $ 875 тыс. под потолком, квалификационное предложение на следующий сезон — лишь $ 840 тыс.



Однако некоторые журналисты вовсе не считают, что клуб должен отдавать игрока в этот момент. «Крис Друри не должен использовать Кравцова для обмена на чекера типа Тайлера Мотта или Ника Ритчи. Менеджер должен сохранить вингера, чтобы получить хороший драфт-пик или использовать Кравцова как часть пакета в крупной сделке. У клуба нет причин, чтобы прямо сейчас провести сделку впопыхах с целью удовлетворить Кравцова; кроме того, в случае травм 74-й номер — первый в очереди в состав», — пишет обозреватель New York Post Ларри Брукс.



Прямо сейчас есть только одно чувство: форвард в «Рейнджерс» себя исчерпал и вряд ли в следующем сентябре окажется в тренировочном лагере команды. Сложно сказать, что в этом виноват только Кравцов или только руководство клуба: вся история Виталия в Нью-Йорке наполнена ошибками обеих сторон.