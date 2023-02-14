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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал запрос Виталия Кравцова на обмен

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал запрос Виталия Кравцова на обмен
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал запрос российского нападающего Виталия Кравцова на обмен.

«Он игрок из топ-9. Сейчас он не входит в нашу девятку лучших форвардов и не собирается быть игроком четвёртого звена. Он нравится нам, он нравится лично мне. Крави прошёл длинный путь в этом году. Я составляю нашу девятку нападающих. Сейчас он не один из них», — приводит слова Галлана пресс-служба «рейнджеров».

Напомним, вчера, 13 февраля, появилась информация, согласно которой российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов подал запрос на обмен в другой клуб. В феврале 23-летний нападающий принял участие лишь в одной встрече — с «Сиэтл Кракен» (6:3), но результативными действиями не отметился.

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