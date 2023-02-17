Агент нападающего «Калгари» Юбердо раскритиковал тренерский штаб команды

Хоккейный агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Калгари» Джонатана Юбердо, раскритиковал тренерский штаб «Флэймз» за неправильное, по его мнению, использование таланта хоккеиста.

«Определение безумия — это делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата. Кроме того, негативный настрой в команде отрицательно влияет на хоккеистов», — написал агент в своём аккаунте в соцсети.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 36 (10+26) очков в 52 матчах за «Калгари».

Напомним, в прошедшее межсезонье «Калгари» обменяли Мэттью Ткачука во «Флориду» на Юбердо, Маккензи Уигара и Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде драфта-2025. Юбердо заключил восьмилетнее соглашение с клубом, по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.