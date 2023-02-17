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Агент нападающего «Калгари» Юбердо раскритиковал тренерский штаб команды

Агент нападающего «Калгари» Юбердо раскритиковал тренерский штаб команды
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Хоккейный агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Калгари» Джонатана Юбердо, раскритиковал тренерский штаб «Флэймз» за неправильное, по его мнению, использование таланта хоккеиста.

«Определение безумия — это делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата. Кроме того, негативный настрой в команде отрицательно влияет на хоккеистов», — написал агент в своём аккаунте в соцсети.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 36 (10+26) очков в 52 матчах за «Калгари».

Напомним, в прошедшее межсезонье «Калгари» обменяли Мэттью Ткачука во «Флориду» на Юбердо, Маккензи Уигара и Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде драфта-2025. Юбердо заключил восьмилетнее соглашение с клубом, по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.

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