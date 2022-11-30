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«Хуби лучше!». Фанаты «Калгари» скандировали обменянному Ткачуку в матче с «Флоридой»

«Хуби лучше!». Фанаты «Калгари» скандировали обменянному Ткачуку в матче с «Флоридой»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В концовке матча при счёте 5:2 в пользу «Калгари» болельщики «Флеймз» скандировали имя Джонатана Юбердо, намекая на удачный обмен бывшего нападающего «Калгари» Мэттью Ткачука во «Флориду».

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В прошедшем матче Ткачук три раза бросил по воротам, заработал две штрафные минуты и показатель полезности «-2». Юбердо забросил шайбу и отдал результативную передачу и был признан первой звездой матча.

Напомним, в прошедшее межсезонье «Калгари» обменяли Ткачука во «Флориду» на Юбердо, Маккензи Уигара и Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде драфта – 2025.

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