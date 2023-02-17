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«Команда споткнулась без него». Форвард «Вашингтона» — о поражениях без Овечкина в составе

«Команда споткнулась без него». Форвард «Вашингтона» — о поражениях без Овечкина в составе
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум сообщил, что столичной команде приходится тяжело в последних двух матчах без своего капитана российского форварда Александра Овечкина. «Кэпиталз» уступили в обоих матчах без россиянина и на данный момент замыкают восьмёрку в таблице Восточной конференции НХЛ.

«Сейчас мы как бы споткнулись без Овечкина. Нам нужно найти способ создать больше трафика перед воротами соперника. Команды делают это с нами, и мы должны начать делать это в ответ», — цитирует нападающего Washington Post.

Напомним, 14 февраля Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву из-за тяжёлой болезни отца, который скончался на следующий день. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 19 февраля с «Каролиной» на открытом воздухе.

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