«Играем хорошо один матч и отстойно следующий». Игрок «Калгари» — о нестабильности команды

Защитник «Калгари» Крис Танев расстроен игрой команды в текущем сезоне НХЛ. Игрок обороны считает, что «Флэймз» не хватает стабильности и хорошие матчи сменяются плохими. Сегодня «Калгари» уступил «Детройту» (2:5) во второй раз за последнюю неделю.

«Весь год мы играем как на американских горках. Играем хорошо один матч и отстойно следующий. Нам нужно было победить, а мы проиграли одной и той же команде дважды за неделю. Нам нужно стать лучше во всём», — цитирует Танева The Score.

«Калгари» балансирует на границе уайлд-кард в таблице Западной конференции НХЛ. Канадский клуб одержал 25 побед в 55 матчах текущего сезона и потерпел четыре поражения в последних пяти матчах.