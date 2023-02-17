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Только Овечкин и Ягр забивали больше победных голов среди европейцев до 25 лет, чем Ахо

Только Овечкин и Ягр забивали больше победных голов среди европейцев до 25 лет, чем Ахо
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Финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Этот гол оказался победным во встрече

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», 25-летний Ахо забросил свою 42-ю победную шайбу в НХЛ. Себастьян вышел на третье место в истории лиги по количеству голов, принёсших победу, для европейских игроков в возрасте до 25 лет. Финский форвард сравнялся с чехом Давидом Пастрняком. Больше таких голов забивали лишь два хоккеиста: Александр Овечкин (52) и Яромир Ягр (55).

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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