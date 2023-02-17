Андронов: весь спортивный мир и тем более вся хоккейная община скорбит вместе с Овечкиным

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов прокомментировал уход из жизни отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Михаила.

«Разумеется, тяжело было услышать эту новость. Я, к сожалению, не был знаком с его отцом. Но мне посчастливилось столкнуться с Сашей. Такого прекрасного человека и тем более такого спортсмена могли воспитать только достойные люди. Я очень ему соболезную. Думаю, весь спортивный мир и тем более вся хоккейная община скорбит вместе с ним. Не знаю даже, что сказать и пожелать. Это тяжёлая ситуация для него и его семьи. Тем более, как я понимаю, он был очень близок со своим отцом. Терпения, наверное, надо пожелать Александру. Мы скорбим вместе с ним», — приводят слова Андронова «Известия».

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.