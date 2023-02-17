Журналист о Малкине: у всех указаны имена на их местам в самолёте… кроме этой легенды

Вместо имени российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина используют прозвище «Джино» для обозначения мест в самолёте. Форвард — единственный игрок «пингвинов», у кого не используют полные имена. Об этом сообщила журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
«У всех парней указаны полные имена, соответствующие их местам в самолёте… кроме этой легенды», — говорится в сообщении.
Фото: «Твиттер» Pens Inside Scoop
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний российский нападающий принял участие в 53 встречах, в которых забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 54 очка при общем показателе полезности "-7". Всего в НХЛ Малкин сыграл 1034 матчей, набрав 1200 (463+737) баллов.
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