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«Сент-Луис» обменял капитана О'Райлли в «Торонто», в сделке принял участие россиянин

«Сент-Луис» обменял капитана О'Райлли в «Торонто», в сделке принял участие россиянин
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Клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Мэйпл Лифс» провели обмен игроками, сообщили официальные сайты команд.

В «Торонто» отправятся Райан О'Райлли и Ноэль Аччьяри, а в «Сент-Луис» российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023, второй-2024, и третий-2023.

Отметим, О'Райлли успел побывать игроком «Миннесоты». Именно туда «Сент-Луис» сначала обменял канадского центрфорварда, после чего «дикари» обменяли его в «Торонто», получив взамен четвёртый раунд драфта. «Блюзмены» удержали за собой 50% от зарплаты игрока, после чего ещё 25% зарплаты взяла на себя «Миннесота».

В текущем сезоне НХЛ на счету О'Райлли 12 заброшенных шайб и 7 результативных передач в 40 матчах.

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