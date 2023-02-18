«Мы не проиграем эту игру!» Защитник «Рейнджерс» — о словах Галлана при 1:4 с «Эдмонтоном»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс рассказал, что говорил главный тренер команды Жерар Галлан после первого периода матча с «Эдмонтоном» (5:4 Б). «Синерубашечники» уступали после первого периода со счётом 1:4, однако смогли переломить ход встречи и одержать победу по буллитам.
«После первого периода Тюрк (прозвище главного тренера «Рейнджерс» Жерара Галлана. — Прим. «Чемпионата») сказал нам в раздевалке: «Мы не проиграем эту игру!» — цитирует Фокса пресс-служба «Рейнджерс».
В прошедшей игре Фокс отметился двумя результативными передачами. Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.
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