«Рябыкин. Почему бы и нет?» Кожевников — о кандидатах на пост генменеджера «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поразмышлял над кандидатурами нового генерального менеджера «Авангарда». Ранее руководство омского клуба сообщало, что находится в поисках подходящего специалиста.

«Авангард» — организация парадоксов. В этом сезоне их много, увольнение главного тренера Дмитрия Рябыкина после 12-матчевой гостевой серии — один из них. Другой — самоволка генерального менеджера Алексея Волкова после того, как он убрал Рябыкина и вроде бы победил в этой возне. В принципе и с уходом Волкова порядка не наступило. Обмен защитника Киселевича — наверное, единственный, который пошёл клубу на пользу. А парад загадочных вратарей вновь заставил улыбаться.

Я считаю, что нам нужно больше доверять главным тренерам, с генменеджерами у нас то ли беда, то ли дефицит. Посмотрите, какой состав в тот же Омск набрал Волков — с перекосом в сторону атаки, без баланса вратарей и защитников. Но ничего — опять нашёл работу, уже в Челябинске. Удивительно! У меня есть и своя кандидатура — Андрей Зюзин. Большой игровой опыт, плюс тренерский — в «Салавате» и менеджерский — в «Сочи» предыдущих лет, когда клуб был более успешен. Последняя бронза Уфы — это не только Захаркин, но и Зюзин. В отличие от того же Варицкого он всё знает о НХЛ, много лет там играл, а в Омске руководство любит вот эти западные штучки (смеётся).

Вайсфельд? На мой взгляд, эта кандидатура — для судейского корпуса, для контроля его чистоплотности. Также он хорош в прессе — это тоже вариант. В КХЛ, где во все стороны крутятся большие деньги, нужен тщательный подбор. Неожиданная кандидатура? Рябыкин. Почему бы и нет? Знает о клубе всё, прошёл там и триумф, и провал, с характером. Мне понравилось его последнее интервью, оно зрелое. Видно, что он извлёк уроки, понял, где наломал дров и кто ему в этом «помог». За одного такого битого трёх небитых можно отдать. Вообще на месте «Авангарда» я бы ставил на молодых — Рябыкина, Зюзина, может, на Илью Ковальчука, если он созрел работать на российской земле, а не на два континента. Заезженные фигуры дадут Омску разве что очередной скандал», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявлял, что омский клуб больше не намерен приглашать на работу бывшего главного тренера Дмитрия Рябыкина. Напомним, в начале октября «Авангард» объявил о расторжении контракта с Рябыкиным. Под руководством наставника «ястребы» из 16 матчей выиграли лишь в шести, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов.