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«Адмирал» впервые с декабря 2015 года обыграл «Автомобилист» на своей площадке

«Адмирал» впервые с декабря 2015 года обыграл «Автомобилист» на своей площадке
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Первый гол на 17-й минуте забил форвард «Адмирала» Дмитрий Сидляров с передач Павла Шэна и Либора Шулака. Удвоил преимущество хозяев на 34-й минуте Николай Чебыкин, которому ассистировали Антон Берлёв и Александр Шевченко. Гостям удалось отквитать одну шайбу на 55-й минуте в большинстве благодаря голу Брукса Мэйсека. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Рудольф Червены.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Сидляров (Шэн, Шулак) – 16:58 (5x5)   2:0 Чебыкин (Берлёв, Шевченко) – 33:13 (5x4)   2:1 Мэйсек (Голышев, Широков) – 54:40 (5x4)   3:1 Червены (Криштоф) – 59:18 (en)

«Адмирал» прервал серию из двух поражений. Отметим, что последний раз «Адмирал» обыгрывал «Автомобилист» во Владивостоке 6 декабря 2015 года. Ответный матч между командами состоится завтра, 19 февраля, в 10:00 мск. «Автомобилист» сыграет заключительный матч в рамках дальневосточной выездной серии.

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