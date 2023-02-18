«Адмирал» впервые с декабря 2015 года обыграл «Автомобилист» на своей площадке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Первый гол на 17-й минуте забил форвард «Адмирала» Дмитрий Сидляров с передач Павла Шэна и Либора Шулака. Удвоил преимущество хозяев на 34-й минуте Николай Чебыкин, которому ассистировали Антон Берлёв и Александр Шевченко. Гостям удалось отквитать одну шайбу на 55-й минуте в большинстве благодаря голу Брукса Мэйсека. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Рудольф Червены.

«Адмирал» прервал серию из двух поражений. Отметим, что последний раз «Адмирал» обыгрывал «Автомобилист» во Владивостоке 6 декабря 2015 года. Ответный матч между командами состоится завтра, 19 февраля, в 10:00 мск. «Автомобилист» сыграет заключительный матч в рамках дальневосточной выездной серии.