Отец Яшкина — о заявлениях Гашека: абсолютно спокойно отношусь. Ну сказал ты и сказал

Алексей Яшкин, спортивный директор «Сокола» и отец нападающего СКА Дмитрия Яшкина, поделился мыслями о заявлениях великого чешского вратаря Доминика Гашека в адрес российских хоккеистов.

«Думаю, что у него какой-то есть интерес попасть в политику, поэтому так себя ведёт. Я не знаю. Абсолютно спокойно отношусь. Ну сказал ты и сказал. Многие удивляются тому, что он говорит. И не только в России, но и за границей. В том числе в Чехии.



Просто ты должен как-то мысли свои упорядочить, а потом уже что-то говорить. Это моё мнение. А у Доминика много было высказываний, которые контрастируют между собой. Он последователен: критикует русских, а вслед за этим критикует НХЛ за то, что она не трогает русских? Я не про это. Он ведь сначала говорил, что надо не допускать до сборной Чехии игроков из КХЛ. А потом критиковал федерацию за решение их не допускать. Я скажу просто: занимайся спортом, если ты спортсмен. Если политик, то занимайтесь политикой.



Раньше он себя так вёл? Я не так близко с ним знаком. Несколько раз здоровались, пожимали руку. Но вроде ничего за ним такого не было. Началось, когда пошёл в политику? Что-то вроде того. Хотя тут не понятно, пошёл он в неё или не пошёл. Вроде были какие-то амбиции, но дошёл ли до политики — не ясно. Я с ним не живу вместе, так что не знаю, что его побудило. Зачем — для меня это непонятно», — приводят слова Яшкина «Известия».

Отметим, что Гашек критикует НХЛ за допуск российских игроков к игре в Северной Америке. Кроме того, чешский вратарь высказывался о нежелании допускать россиян до участия в Олимпийских играх.