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«Ты неправ!» Гашек ответил комиссионеру НХЛ, вставшему на защиту российских хоккеистов

«Ты неправ!» Гашек ответил комиссионеру НХЛ, вставшему на защиту российских хоккеистов
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Известный чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» ответил комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну. Ранее последний ответил на критику экс-голкипера в адрес лиги из-за участия россиян в Матче звёзд. Тогда Беттмэн сказал, что мнение Гашека не отражает позицию чешского народа.

«Сообщение мистеру Беттмэну. Ты неправ! Такого или очень похожего мнения придерживается большинство граждан нашей страны, большинство нашего сената, наш премьер-министр и новый президент. Участие российских спортсменов в соревнованиях — это поддержка российской пропаганды.

Это расстраивает. Позиция НХЛ рекламирует спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России. Лига и её руководство несут ответственность. НХЛ должна заплатить за это», — говорится в сообщении.

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