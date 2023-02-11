Гашек о своей критике в адрес сына Овечкина: его отец — самая большая реклама спецоперации

Великий чешский голкипер Доминик Гашек прокомментировал свою критику в адрес Сергея Овечкина, сына российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, за участие в Матче всех звёзд НХЛ.

«Несколько журналистов высказались об этом, но серьёзного отклика не последовало. Несколько человек, которые знают меня, встали на мою сторону. Конечно, есть разные мнения по этому поводу. Но мне жаль, что 10 российских игроков, включая маленького сына Алекса, сыграли в Матче всех звёзд в минувшие выходные. Его отец — самая большая реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Малыш, конечно, не виноват.



Мой упрёк в основном направлен на руководство НХЛ, они просто не должны были этого допустить. Это совершенно неправильно», — приводит слова Гашека Seznam Zpravy.

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