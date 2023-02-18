«Нам лучше на ЦСКА выходить по такой логике?» Андрей Разин — о сопернике в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после победы во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком». Череповчане выиграли со счётом 3:1 и официально вышли в плей-офф. «Северсталь» набрала 69 очков в 64 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, Разин ответил на вопрос о будущем сопернике команды в плей-офф и сообщил, что череповчане не будут выбирать себе противника.

«Все ребята понимали, что эта игра может принести. Поэтому сыграли ответственно, надёжно, самоотверженно. Сработало у нас меньшинство, голы свои забили. Всех с победой. У нас нет такого, что мы в откат играем или в давление, всё в зависимости от ситуации. Мы последнюю игру «Спартака» с «Динамо» посмотрели, оценили их действия, увидели, что «Спартак» в первом периоде был очень активен, предупредили ребят. Может, они перестраховались где-то, но не скажу, что мы отдали территорию. Такого задания не было.



Петунин и Пилипенко могут вернуться в ближайшее время, Пыленков может в плей-офф выйти, но это будет зависеть от разработанности его руки. Мы у ЦСКА из трёх выиграли две. Нам лучше на ЦСКА в плей-офф выходить по такой логике? Мы не будем выбирать соперника. У нас есть шанс побороться за шестое место, почему бы и нет», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.