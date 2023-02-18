Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» нанесла поражение «Спартаку» и вышла в плей-офф

«Северсталь» нанесла поражение «Спартаку» и вышла в плей-офф
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Вароне (Хохлачёв, Принс) – 21:36 (5x5)   1:1 Хабаров (Гераськин, Суворов) – 29:51 (5x5)   1:2 Чуркин (Гераськин) – 37:29 (5x5)   1:3 Гераськин (Денисов, Иванцов) – 46:17 (5x5)

На 22-й минуте Фил Вароне вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Хохлачёв и Шейн Принс. На 30-й минуте Макар Хабаров сравнял счёт. На 38-й минуте Андрей Чуркин с передачи Игоря Гераськина вывел череповчан вперёд. На 47-й минуте отличился сам Игорь Гераськин.

Благодаря этой победе «Северсталь» вышла в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Металлург». Оба матча состоятся 20 февраля.

Новость по теме
Главный тренер «Амура» высказался об ухудшении шансов попасть в плей-офф после поражения
Новость по теме
Турнирная таблица КХЛ: «Авангард» уже третий на Востоке, «Нефтехимик» остался в топ-8
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023