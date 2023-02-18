«Северсталь» нанесла поражение «Спартаку» и вышла в плей-офф

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

На 22-й минуте Фил Вароне вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Хохлачёв и Шейн Принс. На 30-й минуте Макар Хабаров сравнял счёт. На 38-й минуте Андрей Чуркин с передачи Игоря Гераськина вывел череповчан вперёд. На 47-й минуте отличился сам Игорь Гераськин.

Благодаря этой победе «Северсталь» вышла в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Металлург». Оба матча состоятся 20 февраля.