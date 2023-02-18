Канадский защитник «Торонто» высказал мнение об игре в России

Канадский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Марк Джиордано рассказал о периоде в России. Хоккеист в сезоне-2007/2008 выступал за московское «Динамо», после чего вернулся в НХЛ и 13 лет выступал за «Калгари Флэймз». На момент переезда в Россию ему было 24 года.

«Я чувствовал себя намного лучше, чувствовал себя более уверенно. Я играл по 25 минут за матч, особенно в плей-офф — тогда каждый вечер я проводил на льду от 25 до 30 минут. Это очень хорошая лига с большим количеством мастеровитых игроков. Я получил много опыта касаемо развития собственной игры. Что-то из этого необходимо делать.

Я приехал в КХЛ довольно молодым. Многие парни перебираются туда на закате своей карьеры или в ситуациях, когда не могут найти работу. Это в некотором смысле конец карьеры, но я был в середине своего пути, чувак. Прожить так свою жизнь, или усердно работать, или, может, отправиться в Европу и поискать клуб там? Было много разных факторов. Но я чувствовал себя лучше как игрок. Вернувшись, я чувствовал больше уверенности. Дэррил (Саттер, главный тренер «Флэймз». — Прим. «Чемпионата») в «Калгари» сказал: «Мы подпишем тебя на односторонний контракт». Я ответил: «Отлично». Он продолжил: «Мы должны подписать тебя на три года», — сказал Джиордано в интервью YouTube-каналу Sportsnet.