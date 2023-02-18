«Барыс» в овертайме переиграл «Куньлунь», нанеся китайской команде 4-е поражение подряд
Поделиться
В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Вей (Ножье, Шевченко) – 32:49 (5x5) 1:1 Родевальд (Фрэм) – 56:18 (5x5) 1:2 Михайлис (Вей, Бракко) – 61:32 (4x3)
Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Линден Вей вывел астанинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Нельсон Ножье и Дмитрий Шевченко. На 57-й минуте Джек Родевальд после паса Джейсона Фрэма сравнял счёт. Победу в овертайме своей команде принёс Никита Михайлис.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 20 февраля в Омске сыграет с «Авангардом». СКА 21 февраля примет «Куньлунь Ред Стар».
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
20:16
-
19:54
-
19:40
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
18:56
-
18:28
-
18:00
-
17:44
-
17:27
-
17:12
-
17:04
-
16:59
-
16:39
-
16:32
-
16:21
-
16:00
-
15:25
-
15:17
-
15:06
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:21
-
12:04
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:30
Партнерский контент