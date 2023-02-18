«Барыс» в овертайме переиграл «Куньлунь», нанеся китайской команде 4-е поражение подряд

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Линден Вей вывел астанинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Нельсон Ножье и Дмитрий Шевченко. На 57-й минуте Джек Родевальд после паса Джейсона Фрэма сравнял счёт. Победу в овертайме своей команде принёс Никита Михайлис.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 20 февраля в Омске сыграет с «Авангардом». СКА 21 февраля примет «Куньлунь Ред Стар».