Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, проиграв «Витязю»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Первый период прошёл без голов. На 21-й минуте Владислав Валенцов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Волгин и Скотт Уилсон. На 23-й минуте Кирилл Васильев удвоил преимущество хозяев. На 47-й минуте Илья Каблуков отыграл один гол. Точку во встрече поставил Алексей Волгин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 22 февраля в Москве вновь сыграет с «Витязем». Подмосковный клуб 20 февраля примет «Северсталь».