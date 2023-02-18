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Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, проиграв «Витязю»

Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, проиграв «Витязю»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Валенцов (Волгин, Уилсон) – 20:47 (5x5)   2:0 Васильев (Кугрышев, Яремчук) – 22:54 (5x5)   2:1 Каблуков (Кодола, Мартынов) – 46:16 (5x4)   3:1 Волгин – 59:31 (en)

Первый период прошёл без голов. На 21-й минуте Владислав Валенцов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Волгин и Скотт Уилсон. На 23-й минуте Кирилл Васильев удвоил преимущество хозяев. На 47-й минуте Илья Каблуков отыграл один гол. Точку во встрече поставил Алексей Волгин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 22 февраля в Москве вновь сыграет с «Витязем». Подмосковный клуб 20 февраля примет «Северсталь».

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