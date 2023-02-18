Алексей Кудашов рассказал, что его сильнее всего напрягает в игре московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в матче с «Витязем».

«Результат плохой, а игра, можно сказать, что нормальная. Да, были недочёты, но по большому счёту мы контролировали игру, и не хватило забитых голов.

Реализация — главная проблема, которая волнует перед плей-офф? Нет, не самая главная, но один из компонентов. Естественно, мы не забиваем, но пропускаем лёгкие голы. Если мы возьмём другую сторону игры, то соперник не так много бросил, но вот эти два гола, они же из чего-то вытекают — шайбы долетают до наших ворот, значит, не так играем. Поэтому больше вот это напрягает — что за минимальное количество моментов соперник забивает свои голы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.