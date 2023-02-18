Сергей Фёдоров ответил на вопрос о готовности ЦСКА к плей-офф

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Армейцы переиграли железнодорожников в овертайме. Победный гол забил Михаил Григоренко, оформивший дубль в этой встрече.

«Сложная и неординарная игра. Моментами и мы хорошо смотрелись, моментами — «Локомотив» доминировал. Тем не менее удалось забить первыми. Второй период отыграли неплохо, но гол «в раздевалку» от «Локомотива» всё же пропустили. Третий период — неплохо начали, но, как вы видели, в пустые ворота нам пока тяжело забивать. Это не получилось. В результате получили травму, но забили при игре «четыре на три». Достойная игра с нашей стороны, особенно концовка. Благодарен команде за характер. Непросто пережить, когда твой партнёр, получивший травму, уходит со льда. Спасибо нашим болельщикам, была очень хорошая атмосфера. Спасибо, что приехали в Ярославль.

Отсутствие Плотникова? У нас очень много матчей. Сергей не пропускал встречи в этом сезоне, ему дали отдохнуть. Он получил кислородную подушку. Плотников готовится в штатном режиме, в следующем матче он сыграет. Полтапов? Он вышел с корабля на бал. Прохор — молодой хоккеист. Он неплохо начал, но ему не хватает стабильности. При этом у него есть уверенность. В других матчах — не с такими командами, как «Локомотив», — Прохор смотрится здорово, держит шайбу, особенно в атаке. В плане командных действий без шайбы он также играет надёжно. Не скажу, что он провёл плохую игру, но решили сделать определённые замены и дать другим ребятам проявить себя.

Готовы ли к плей-офф? Всегда есть над чем работать. Это наша задача — перенести хорошие вещи, которые мы делаем, на плей-офф. К этому мы стремимся и готовимся. Мне импонирует, что команда имеет характер, опыт, у нас есть исполнители и молодые игроки, которые в нужный момент выстреливают. Это здорово смотрится, это здорово ощущать как главному тренеру. Надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру во второй части чемпионата», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что благодаря этой победе ЦСКА сократил отставание от «Локомотива» до одного очка. Армейцы набрали 88 баллов в 64 встречах. Подопечные Фёдорова занимают четвёртое место в Западной конференции. Пока что ЦСКА выходит на московское «Динамо».