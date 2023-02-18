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ХК ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Локомотива»

ХК ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Локомотива»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Мамин) – 33:57 (5x5)   1:1 Красковский (Полунин, Елесин) – 39:10 (5x5)   1:2 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 63:57 (4x3)

Первый период прошёл без голов. На 34-й минуте Михаил Григоренко с передачи Максима Мамина вывел армейцев вперёд. За 50 секунд до завершения второго игрового периода Павел Красковский сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Полунин и Александр Елесин. Победу армейцам в овертайме принёс Михаил Григоренко, оформивший дубль.

Отметим, что до этой встречи «Локомотив» трижды в сезоне обыграл ЦСКА (3:2 Б, 3:1, 4:1) и дважды уступил (2:3, 1:2 ОТ).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 22 февраля в Омске сыграет с «Авангардом». ЦСКА 20 февраля примет «Торпедо».

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