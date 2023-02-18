«Хоккей — жёсткая игра». Главный тренер «Локомотива» — о травме форварда ЦСКА Мингачёва

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА. Железнодорожники уступили в овертайме. Кроме того, наставник ярославцев высказался о травме нападающего армейцев Тахира Мингачёва.

«Хотел бы отметить атмосферу на стадионе. Давно такого не было. Увы, не смогли победить. Поэтому двоякое впечатление от матча. Много хорошего сделали, но нужна была победа для полного удовлетворения. ЦСКА — с победой. Готовимся дальше, у нас осталось два матча в регулярном чемпионате. Удаления? Мы разбираем эти моменты, всё объясняем. Парни сами понимают, что сложно играть с таким количеством удалений, особенно против хорошего соперника. Здесь один выход — не провоцировать. Ещё меньшинство должно быть на уровне. Мы на это обращаем внимание.



Марченко? Он покатался в лёгком режиме. Надеемся, что он восстановится в скором времени, не было смысла рисковать. Эмоции в третьем периоде? Ребята не всегда их показывают. Иногда эмоции мешают. Иногда — как сегодня — наоборот, это дало определённый энергетический толчок. Мы не даём задания: эмоционировать или не эмоционировать. Ребята отдаются полностью. Иногда это выливается в такие моменты. Тахиру Мингачёву — здоровья, мы уважаем соперника. Дай бог, чтобы здоровье было у всех, но хоккей — жёсткая игра», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Локомотив» сохранил второе место в Западной конференции. Железнодорожники набрали 89 очков в 66 матчах. Столько же на счету «Торпедо», однако нижегородцы провели 64 матча.